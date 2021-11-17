Проигрыш казахстанских футболистов сборной Франции назвал позорным депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проигрыш с крупным счетом сборной Казахстана в отборочном матче чемпионата мира по футболу сборной Франции назвал позорным депутат Мажилиса Казыбек Иса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отборочном матче чемпионата мира по футболу сборная Казахстана проиграла Франции с позорным счетом 8:0. В публикациях СМИ отмечается, что на футбольные клубы было потрачено 105 млрд, а на клуб «Астана» - 15 млрд. Но где результат?! Генеральный секретарь федерации футбола ответил: «Мы не берем средства из бюджета. Какие еще миллиарды? Мы только 200 миллионов тенге получили». А «причина поражения - дефицит хороших футболистов» - оправдывается он. Да, федерация может не получать из бюджета много средств, но миллиарды получают профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, через областные акиматы», - отметил Казыбек Иса, озвучивая депутатский запрос в адрес вице-премьера Ералы Тогжанова на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что по данным самого генсека федерации, за последние три года инвестиции в профессиональные клубы составили 111, 2 млрд.тг.

«А то, что хороших футболистов не хватает, это прямой результат того, что вместо подготовки своих футболистов они тратят огромные средства на иностранных легионеров. Из 371 футболиста в Премьер-лиге 150, то есть почти половина легионеры, добавьте к этому 16 футболистов в первой лиге, всего 166 легионеров. Народный бюджет тратится не на развитие казахского футбола, а на карманы иностранных футболистов. За 30 лет Казахстан построил только 1 стадион, а Узбекистан, у которого бюджет на футбол почти в два раза меньше, построил 10 современных стадионов», - добавил Казбек Иса.

Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила в отборочном матче чемпионата мира сборной Франции со счетом 0:8.