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Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге
3 Ноября 2021 10:30
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РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Прохожий похитил золотые изделия у жителя Риддера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В дежурную часть ОП города Риддера поступило обращение от 38-летнего жителя. Неизвестный, находясь на одной из улиц, открыто завладел его золотой цепью с золотым крестом и золотым мужским перстнем с красным камнем. Причиненный ущерб составил 2 500 000 тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 33-летний местный житель. По факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 УК РК «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
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