Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Прохожий похитил золотые изделия у жителя Риддера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть ОП города Риддера поступило обращение от 38-летнего жителя. Неизвестный, находясь на одной из улиц, открыто завладел его золотой цепью с золотым крестом и золотым мужским перстнем с красным камнем. Причиненный ущерб составил 2 500 000 тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 33-летний местный житель. По факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 УК РК «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

