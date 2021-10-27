Прохожий напал на ребенка в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетний ребенок пострадал из-за нападения психически больного человека в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 20 октября в полицию города Тараза с заявлением обратилась девушка в отношении неизвестного, который возле медицинской клиники «Инвиво» по проспекту Абая нанес телесные повреждения её несовершеннолетнему ребёнку.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч.1 УК РК.

Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию житель Жамбылского района.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый страдает психическими заболеваниями и на данный момент состоит на учёте в областной психиатрической больнице.

«Пациент состоит у нас на учете с 2018 года. С диагнозом шизофрения, параноидное непрерывное течение, кататонический синдром. Неоднократно лечился у нас в стационаре, является инвалидом 2-ой группы. Последняя выписка - 20 сентября 2021 года. Видимо на тот период у него возникло острое состояние, которое сопровождалось возбуждением, импульсивностью и агрессией - и он поступил вот так. Пациент был в состоянии обострения», - рассказала врач-психиатр Галия Елгембаева.

Подозреваемый помещен в психиатрическую больницу для дальнейшего назначения судебно-психиатрической экспертизы.

В отношении несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.