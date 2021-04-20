Прохожий астанчанин спас жизнь девушки, прыгнувшей с моста в реку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Нур-Султана спас жизнь девушки, прыгнувшей с моста в реку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По информации ведомства, сегодня, 20 апреля, в 11:16 на пульт 102 Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султан поступило сообщение о том, что с моста около СК «Казахстан» в реку спрыгнула девушка. Очевидцем происшествия стал 38-летний Денис Синдеев.

«Я стоял неподалеку и в какой-то момент услышал крики людей, что кто-то спрыгнул с моста в воду. Подбежав ближе, я увидел в воде барахтающуюся девочку. Не раздумывая, снял верхнюю одежду и бросился в реку», - рассказал Денис.

Доплыв до девушки, он обхватил ее и вынес к берегу. До приезда спасателей мужчина передал 16-летнюю девушку медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские Нур-Султана. Руководитель столичной полиции генерал-майор Ержан Саденов поблагодарил Дениса Синдеева за отважный поступок и вручил ему благодарственное письмо и ценный подарок.