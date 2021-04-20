РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:42, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Прохожий астанчанин спас жизнь девушки, прыгнувшей с моста в реку

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Нур-Султана спас жизнь девушки, прыгнувшей с моста в реку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    По информации ведомства, сегодня, 20 апреля, в 11:16 на пульт 102 Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султан поступило сообщение о том, что с моста около СК «Казахстан» в реку спрыгнула девушка. Очевидцем происшествия стал 38-летний Денис Синдеев.

    «Я стоял неподалеку и в какой-то момент услышал крики людей, что кто-то спрыгнул с моста в воду. Подбежав ближе, я увидел в воде барахтающуюся девочку. Не раздумывая, снял верхнюю одежду и бросился в реку», - рассказал Денис.

    Доплыв до девушки, он обхватил ее и вынес к берегу. До приезда спасателей мужчина передал 16-летнюю девушку медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

    Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские Нур-Султана. Руководитель столичной полиции генерал-майор Ержан Саденов поблагодарил Дениса Синдеева за отважный поступок и вручил ему благодарственное письмо и ценный подарок.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!