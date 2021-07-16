Прохожие скрутили напавшего с ножом на женщину грабителя в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские с помощью двух талдыкорганцев задержали напавшего на женщину вооруженного ножом грабителя. Небезразличные к чужой беде прохожие возможно предотвратили беду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДП Алматинской области в Instagram.

«14 июля в дежурную часть полиции Талдыкоргана поступил звонок о разбойном нападении на молодую женщину. Прибывший на место происшествия патрульный наряд встретили двое местных горожан, скрутившие и передавшие полицейским вооруженного ножом грабителя. Рядом оказалась и жертва преступника, у которой подозреваемый под угрозой ножа забрал кошелек с наличностью», - рассказал начальник УП г.Талдыкорган, полковник полиции Аскар Нурсапа.

Как выяснилось, разбойник проследил за своей жертвой от денежного банкомата до подъезда ее дома, где угрожая ножом напал на женщину. Крик услышали двое молодых людей, которые догнали убегающего грабителя и задержали до приезда полицейских.«Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был вооружен ножом. И поступок ребят, кинувшиеся на помощь женщине, достойно уважения», - отметил начальник УП Талдыкоргана Аскар Нурсапа.Стражи порядка намерены поощрить обоих отличившихся ребят за смелость при задержании преступника.Расследование по факту начато по ст.192 УК РК (Разбой)