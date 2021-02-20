РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Прохожие помогли задержать грабителей в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска оказали помощь в задержании двух злоумышленников, которые совершили дерзкое разбойное нападение на магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

    В ведомстве сообщили, что 17 февраля на канал «102» около 19:00 часов обратилась продавец магазина и сообщила, что двое мужчин угрожая предметом, похожим на нож, похитили из кассы 15 тысяч тенге. Завладев деньгами, злоумышленники выбежали из торговой точки, а следом выбежала и пострадавшая продавец.

    Продавец начала кричать, что было совершено разбойное нападение. В тот момент рядом с магазином стояла группа парней. Один из молодых людей сел в машину и поехал за полицией, второй побежал за подозреваемыми. В итоге одного из злоумышленников парню удалось задержать, а второго задержали прибывшие сотрудники полиции.

    Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое ранее судимые жители города, 1995 и 1997 годов рождения. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 192 ч.2 Уголовного кодекса РК (разбой).

    «Хочется отметить, что задержать подозреваемых удалось благодаря бдительности и активному содействию гражданских лиц, а также профессионализму и оперативности сотрудников батальона патрульной полиции», - отметил главный полицейский города полковник полиции Андрей Мула .

    В свою очередь А.Мула поощрил героев благодарственными письмами и памятными подарками за помощь в раскрытии уголовного преступления.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    В Казахстане планируется производство сельхозтехники и создание новых рабочих мест
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!