Прохожие помогли задержать грабителей в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска оказали помощь в задержании двух злоумышленников, которые совершили дерзкое разбойное нападение на магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что 17 февраля на канал «102» около 19:00 часов обратилась продавец магазина и сообщила, что двое мужчин угрожая предметом, похожим на нож, похитили из кассы 15 тысяч тенге. Завладев деньгами, злоумышленники выбежали из торговой точки, а следом выбежала и пострадавшая продавец.

Продавец начала кричать, что было совершено разбойное нападение. В тот момент рядом с магазином стояла группа парней. Один из молодых людей сел в машину и поехал за полицией, второй побежал за подозреваемыми. В итоге одного из злоумышленников парню удалось задержать, а второго задержали прибывшие сотрудники полиции.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое ранее судимые жители города, 1995 и 1997 годов рождения. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 192 ч.2 Уголовного кодекса РК (разбой).

«Хочется отметить, что задержать подозреваемых удалось благодаря бдительности и активному содействию гражданских лиц, а также профессионализму и оперативности сотрудников батальона патрульной полиции», - отметил главный полицейский города полковник полиции Андрей Мула .

В свою очередь А.Мула поощрил героев благодарственными письмами и памятными подарками за помощь в раскрытии уголовного преступления.