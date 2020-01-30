Проходной балл повысят для поступающих на педагогические специальности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился со студентами педагогических вузов и призвал будущих выпускников идти работать в школы. Встреча прошла в формате открытого диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В ходе встречи Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что МОН РК повышает пороговый балл для поступления в вузы.

Так, в 2019 году для педагогических специальностей пороговый уровень составлял 60 баллов, а в текущем году ожидается повышение до 70 баллов.

На сегодняшний день профессия учителя остаётся наименее востребованной среди лучших выпускников школ. Поэтому на педагогические направления подготовки поступают по остаточному принципу. При подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов педагогическое направление указывается, в основном, третьим или четвертым. Таким образом, на педагогические специальности поступают не самые успешные выпускники школ. По словам министра, для привлечения абитуриентов к педагогическим специальностям принят ряд конкретных мер. Так, в 2019 году для поступления на педагогические специальности проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов.

Кроме того, будет введена норма о сертификации выпускников с возможностью получения надбавок за полученные категории.

Во время встречи со студентам министр образования и науки А.Аймагамбетов рассказал и о том, что с 2021 года вступает в силу норма о выдаче вузами дипломов не государственного образца, как ранее, а собственного образца (за исключением военных и специальных учебных заведений). Это означает рост конкуренции среди вузов и их ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг.

Теперь работодатели будут обращать больше внимания на компетенции выпускника, а не на его диплом. При трудоустройстве главную роль будут играть репутация и имидж самого вуза. Дипломы же фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения.

В связи с этим, глава ведомства призвал абитуриентов, студентов и их родителей быть внимательными при выборе вуза. Министр отметил , что важно сделать правильный выбор, поскольку от этого зависит дальнейшее самоопреде ление и трудоустройство выпускника.