Проходившие военную службу на Семипалатинском полигоне просят присвоить им статус ветерана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проходившие военную службу на Семипалатинском ядерном полигоне военнослужащие просят присвоить им статус ветерана и повысить социальный статус. Об этом они заявили в ходе республиканской конференции, проходившей в Доме дружбы в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Нур-Султане прошла республиканская конференция на тему «Повышение социального статуса и присвоение статуса ветерана военнослужащим, проходившим военную службу на Семипалатинском ядерном полигоне». Планировалось участие депутатов, министров и акима города Нур-Султана. Организаторами выступила Ассоциация ветеранов и инвалидов управления особого риска Семипалатинского ядерного полигона РК

«Мы проводим первую конференцию. Мы никак не можем получить свой статус ветерана. Мы пострадали от ядерного испытания и излучения. Многие из нас уже получили инвалидность. А чтобы получить статус инвалидности, обязательно нужно болеть? Мы же все служили на полигоне. Мы писали во все инстанции, никто нас не слышит. Поэтому сначала хотели провести круглый стол, обсудить все вопросы. Во-первых, мы хотим, чтобы нам присвоили статус ветерана. Во-вторых, хотим получать соответствующее лечение. Мы же не добровольно отправились на полигон. Мы поехали по приказу. Служили как положено два года. Мы не знали о последствиях», - рассказал председатель Ассоциации Ержан Дуйсенбаев.

Также военнослужащие просят повысить им социальный статус. По словам Е. Дуйсенбаева, в Нур-Султане проживают около 30 военнослужащих, которые проходили службу на Семипалатинском полигоне. В Шымкенте, в Актобе зарегистрированы 1500 военнослужащих.

«В Павлодаре и в Кокшетау многие получают свои льготы. Маслихат им идет на встречу. А в столице и в других регионах ситуация иная. Закон же единый для всех. Мы обращались в Минтруда, в Минобороны. Я был на онлайн-встрече с министром труда и социальной защиты населения. Они обещали включить нас в рабочую группу. Но нас не вызвали. Мы хотим, чтобы нас услышали», - добавил Ержан Дуйсенбаев.