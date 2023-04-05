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Проход и проезд ограничили перед международным терминалом аэропорта Астаны

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 09:45
Проход и проезд ограничили перед международным терминалом аэропорта Астаны Фото:.instagram.com/nqz_airport

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проходы и проезд перед терминалом Т1 столичной воздушной гавани временно ограничили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

В обращении к пассажирам администрация аэропорта сообщила о том, что «в рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1 строительная фирма «Mabco Constructions SA» проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны. В связи с чем проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня текущего года периодически будут ограничены».

Напомним, открытие терминала Т1, который предназначен для принятия международных рейсов, состоялось 31 мая 2017 года.


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