Прохладную погоду прогнозируют на севере и в центре республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается прохладная погода, без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На остальной части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, на юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег) на юге, западе страны - сильный дождь. На юге ожидаются очень сильный ветр, пыльная буря, на юго-западе – гроза, сохраняются туманы.

На юге и в горных районах Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области, на большей части Западно-Казахстанской области - сильный дождь.

В Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях днем Жамбылская областях ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.