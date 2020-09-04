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Прохладно, но без дождей - прогноз погоды на 5-7 сентября в Казахстане
4 Сентября 2020 15:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 5-7 сентября, передает МИА «Казинформ».
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В предстоящие выходные дни северо-западный антициклон начнет оказывать влияние на западные и южные области Казахстана, принося с собой прохладную, но сухую погоду.
Понижение температуры воздуха днем до 17-25 тепла ожидается в южных регионах. На северные и восточные области продолжает поступать холодный воздух из районов Таймыра, который сохраняет невысокую температуру воздуха.
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