Прохладный и дождливый сентябрь прогнозируют в Казахстане

Консультативный прогноз погоды на сентябрь в Казахстане дали синоптики. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», в сентябре погода в большинстве областей республики ожидается прохладная и дождливая, лишь в начале сентября на западе страны сохранится погода преимущественно без осадков.

В северной половине страны осадки ожидаются часто в течение месяца, перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы.

В первой декаде сентября температура воздуха ожидается

на западе страны ночью в пределах +8+15°С, днем +23+30°С;

на юго-западе республики ночью +17+25°С, днем +28+35°С, лишь в отдельные дни — небольшое понижение температуры;

в Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3+10°С до +10+15°С, днем от +17+25°С до +22+27°С; в Костанайской области ночью от +2+7°С, на почве вероятны заморозки, до +8+13°С, днем от +10+18°С до +17+25°С.

В северных и в центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2+10°С, но почве возможны заморозки 2°, днем до +8+15°С, в конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона.

На востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+16°С до +2+7°С, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12+23°С до +17+25°С;

на юге, юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+23°С.

Температура воздуха во второй и в третьей декадах сентября на севере, в центре и востоке республики ночью составит +3+8°С, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем температура будет колебаться от +12+19°С до +21+26°С;

На западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью +7+15°С, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25+35°Сдо +15+23°С.

В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.

Данный прогноз консультативный, уточнением к нему будут выпускаться декадные и недельные прогнозы.