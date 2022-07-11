11 Июля 2022 02:00

Прогулочный теплоход затонул в Татарстане

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. Более 30 пассажиров были спасены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Предварительно, днем 10 июля на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками», - сообщила пресс-служба Центрального межрайонного следственного управления на транспорте Следственного комитета. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что все 34 пассажира, спасенные с теплохода, здоровы, они доставлены на берег. В настоящее время водолазы обследуют затонувшее судно.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура.



