Прогулочные суда перевернулись на реке в Китае, 10 человек погибли

По его данным, инцидент произошел 4 мая около 16:00 по местному времени на реке в городе Цяньси провинции Гуйчжоу. Четыре судна перевернулись из-за внезапного сильного ветра, в результате чего 84 человека оказались в реке. Как сообщили в местной службе по реагированию на ЧС, на данный момент известно о 10 погибших, 70 человек были доставлены в больницу для прохождения лечения, их жизням ничего не угрожает, 4 человека не пострадали.

Сейчас продолжаются спасательные работы. Власти провинции Гуйчжоу задействовали около 500 сотрудников из соответствующих ведомств, включая полицию, пожарных и медицинский персонал, для координации спасательных работ.