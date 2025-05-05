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    14:06, 05 Май 2025 | GMT +5

    Прогулочные суда перевернулись на реке в Китае, 10 человек погибли

    По меньшей мере 10 человек погибли, еще 1 пропал без вести в результате опрокидывания 4 прогулочных судов в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом сообщает Xinhua, передает агентство Kazinform.

    Прогулочные суда перевернулись на реке в Китае, 10 человек погибли
    Фото: ССTV

    По его данным, инцидент произошел 4 мая около 16:00 по местному времени на реке в городе Цяньси провинции Гуйчжоу. Четыре судна перевернулись из-за внезапного сильного ветра, в результате чего 84 человека оказались в реке. Как сообщили в местной службе по реагированию на ЧС, на данный момент известно о 10 погибших, 70 человек были доставлены в больницу для прохождения лечения, их жизням ничего не угрожает, 4 человека не пострадали.

    Сейчас продолжаются спасательные работы. Власти провинции Гуйчжоу задействовали около 500 сотрудников из соответствующих ведомств, включая полицию, пожарных и медицинский персонал, для координации спасательных работ.

    Теги:
    Китай Транспорт КНР Реки Происшествия
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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