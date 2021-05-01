Прогулка на теплоходе по реке Есиль в столице будет запущена в ближайшие дни
ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» совместно с предприятием «ЖасНур» начало работу по подготовке к навигационному периоду 2021 года в Нур-Султане.
В целях повышения безопасности пассажирских судов (маломерных судов) на внутренних водных путях реки Есиль устанавливаются береговые навигационно-сигнальные знаки на металлических стойках, плавучие навигационные знаки (поплавки) и дополнительные мостовые знаки.
Перед выставлением все знаки проходят этап очистки, мойки и нанесения краски. После их сушки выполняются монтаж и установка знаков, по утвержденной схеме расстановки (схема участка реки с нанесенными в определенном порядке знаками навигационного оборудования).
В течение навигации дополнительно проводятся работы по очистке знаков от мусора и травы, проверке и замене поврежденных знаков.