Прогулка на теплоходе по реке Есиль в столице будет запущена в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Речные прогулки по набережной в столице обычно начинаются с мая. В ближайшие дни для жителей и гостей города на реке Есиль будет запущен пассажирский теплоход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» совместно с предприятием «ЖасНур» начало работу по подготовке к навигационному периоду 2021 года в Нур-Султане.

В целях повышения безопасности пассажирских судов (маломерных судов) на внутренних водных путях реки Есиль устанавливаются береговые навигационно-сигнальные знаки на металлических стойках, плавучие навигационные знаки (поплавки) и дополнительные мостовые знаки.

Перед выставлением все знаки проходят этап очистки, мойки и нанесения краски. После их сушки выполняются монтаж и установка знаков, по утвержденной схеме расстановки (схема участка реки с нанесенными в определенном порядке знаками навигационного оборудования).

В течение навигации дополнительно проводятся работы по очистке знаков от мусора и травы, проверке и замене поврежденных знаков.