Прогрессивный подоходный налог будет вводиться с 2025 года - Азамат Амрин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогрессивный подоходный налог будет вводиться с 2025 года. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая риски, выработано предложение о преждевременности введения прогрессивной шкалы ставок индивидуального подоходного налога. Это связано с риском уклонения от уплаты ИПН через уменьшение «официальных» заработных плат. Кроме того, прогрессивное налогообложение целесообразно вводить только вместе со всеобщим декларированием. Ранее, предложение Правительства по рассмотрению вопроса о введении прогрессивной шкалы ИПН после полного перехода к всеобщему декларированию было поддержано Главой государства», – сказал А.Амрин.

Докладчик отметил, что введение прогрессивной шкалы является мерой справедливого обложения доходов, так, как высокие доходы облагаются более высокой ставкой налога, а налоговая нагрузка на налогоплательщиков с более низкими доходами уменьшается. При этом, по данным проведенного исследования и согласно международной практике для эффективного введения прогрессивного налогообложения необходимо выполнение следующих условий: наличие в стране высокой и устойчивой доли класса со средним доходом; эффективное налоговое администрирование совокупного дохода физического лица из различных источников; высокая «налоговая культура» населения и положительное восприятие прогрессивной шкалы большей частью населения.

А.Амрин также сообщил, что уже разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов. Эта шкала, которая предполагает обложение нулевой ставкой ИПН доходов до 720 тыс. тенге в год, по ставке 15% - доходов свыше 720 тыс. до 2,4 млн тенге в год, по ставке 17% – доходов свыше 2,4 млн до 3,6 млн тенге в год и по ставке 20% – доходов свыше 3,6 млн тенге в год. Дополнительные поступления в бюджет от предлагаемого введения прогрессивной шкалы обложения ИПН составят 55 млрд тенге. К 2025 году шкала ставок ИПН будет доработана с учетом изменения макроэкономических показателей и размера налоговых вычетов, применяемых при введении всеобщего декларирования.

По словам А.Амрина, дополнительно, в целях принятия мер по справедливому распределению доходов на данном этапе, предусмотрено усиление фискальной функции акцизов на товары повышенного спроса. Так, предлагается поэтапное увеличение с 2021 года ставок акцизов на пиво, изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащие жидкости, а также установление дополнительного акциза на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию.