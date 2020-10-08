Программы участников праймериз будут учтены в развитии столицы – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель столичного филиала партии Nur Otan Алтай Кульгинов встретился со всеми кандидатами каждого района Нур-Султана. Об этом аким столицы написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«Программы участников праймериз будут учтены в развитии столицы и улучшении мер социальной поддержки. На протяжении двух дней встретился со всеми кандидатами каждого района Нур-Султана. В ходе встречи в формате «открытого микрофона» детально обсудили направления программ участников и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Участники озвучили взвешенные и конструктивные предложения практически по всем блокам: от расширения сети школьных кружков и реабилитации горожан с особыми потребностями, улучшении экологии и поддержки МСБ, до модернизации ЖКХ и внедрения новых инструментов в жилищные программы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании народу акцентировал внимание на развитии данных направлений. Они также нашли свое отражение в предвыборной программе партии Nur Otan.

Участники к проведению праймериз подошли со всей ответственностью. Проекты приземленные, близкие к народу – видно, что каждый разбирается в своей заявленной специфике и имеет необходимый опыт за плечами для того, чтобы «продвигать» и дальше развивать их. Главное – сообща двигаться шаг за шагом.

Радует, что во всех районах кандидаты понимают, что итоги праймериз – это не завершение, а только начало большого старта реализации представленных программ. Поддержал их идею о привлечении участников праймериз непосредственно в разработку и обсуждение проектов, создании площадки, на которой будут детально обсуждаться те или иные идеи и предложения. Со своей стороны будем поддерживать дельные инициативы и проекты наших участников праймериз.

Агиткампании позволили выявить новые лица, идеи и подходы. Лидер партии Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что задача праймериз – сформировать народные партийные списки и создать для всех равные условия. Праймериз – социальный лифт, который не смотрит на возраст, половой признак и работает «без звонков и связей».

Совместными усилиями можно достичь больших результатов», – написал Алтай Кульгинов.