Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Программы участников праймериз будут учтены в развитии столицы – Алтай Кульгинов

8 Октября 2020, 11:20
Программы участников праймериз будут учтены в развитии столицы – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель столичного филиала партии Nur Otan Алтай Кульгинов встретился со всеми кандидатами каждого района Нур-Султана. Об этом аким столицы написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«Программы участников праймериз будут учтены в развитии столицы и улучшении мер социальной поддержки. На протяжении двух дней встретился со всеми кандидатами каждого района Нур-Султана. В ходе встречи в формате «открытого микрофона» детально обсудили направления программ участников и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Участники озвучили взвешенные и конструктивные предложения практически по всем блокам: от расширения сети школьных кружков и реабилитации горожан с особыми потребностями, улучшении экологии и поддержки МСБ, до модернизации ЖКХ и внедрения новых инструментов в жилищные программы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании народу акцентировал внимание на развитии данных направлений. Они также нашли свое отражение в предвыборной программе партии Nur Otan.

Участники к проведению праймериз подошли со всей ответственностью. Проекты приземленные, близкие к народу – видно, что каждый разбирается в своей заявленной специфике и имеет необходимый опыт за плечами для того, чтобы «продвигать» и дальше развивать их. Главное – сообща двигаться шаг за шагом.

photo


Радует, что во всех районах кандидаты понимают, что итоги праймериз – это не завершение, а только начало большого старта реализации представленных программ. Поддержал их идею о привлечении участников праймериз непосредственно в разработку и обсуждение проектов, создании площадки, на которой будут детально обсуждаться те или иные идеи и предложения. Со своей стороны будем поддерживать дельные инициативы и проекты наших участников праймериз.

Агиткампании позволили выявить новые лица, идеи и подходы. Лидер партии Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что задача праймериз – сформировать народные партийные списки и создать для всех равные условия. Праймериз – социальный лифт, который не смотрит на возраст, половой признак и работает «без звонков и связей».

Совместными усилиями можно достичь больших результатов», – написал Алтай Кульгинов.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Астана   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов