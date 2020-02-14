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Программу «Жастар – Отанға!» до 2025 года разрабатывают в Казахстане

14 Февраля 2020 21:44
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Программу «Жастар – Отанға!» до 2025 года разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась встреча председателя молодежного крыла «Jas Otan» Елнура Бейсенбаева с руководителями студенческих организаций и комитетов по делам молодежи высших учебных заведений, колледжей Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе встречи была обсуждена программа «Жастар-Отанға!» до 2025 года, а также подведены промежуточные итоги мониторинга общежитий университетов и колледжей в городах Нур-Султан, Алматы и других областях Казахстана, кроме того участники подняли вопросы повышения качества образования, досуга студентов, а также социализации студентов из сел и районов в городской среде.


«Jas Otan» представляет интересы более 100 тысяч молодых людей, объединенных общей целью. «Jas Otan» - это политическая сила. Сегодня наша организация, имеет 20-летнюю историю, является самой масштабной молодежной организацией, которая поддерживает молодежь и является золотым мостом и социальным лифтом для молодых патриотов страны. Сейчас мы готовим программу «Жастар – Отанға!» до 2025 года которая станет основой для всесторонней поддержки и послужит новым путепроводом для развития молодежи страны», - сказал председатель МК «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев во время встречи в центральном аппарате партии «Nur Otan».

В свою очередь представители студенческих организаций внесли на обсуждения свои предложения в проект программы молодежного крыла, направленный на улучшение жизни, проживания и быта студентов, предложив проводить ознакомительные встречи во всех учебных заведениях.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Нур Отан, Молодежь,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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