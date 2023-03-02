Программу WIPON CASHBACK незаконно использовали налоговики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проверяя предпринимателей, программу WIPON CASHBACK незаконно использовала налоговая служба в Атырау. Об этом сообщил представитель прокуратуры в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам проверки налоговиков, свыше тысячи предпринимателей были наказаны за невыдачу фискальных чеков покупателям. В связи с массовыми обращениями субъектов бизнеса Палатой было направлено письмо в департамент госдоходов (ДГД) с целью разъяснения ситуации.

«Мы получили ответ, что в 2022 году департаментом была проведена акция «Гражданский контроль – требуй чек», в рамках которой посредством приложения WIPON CASHBACK от населения поступило 1067 жалоб на предпринимателей за невыдачу фискальных чеков. При этом, граждане получили вознаграждение в размере 1 тысячи тенге за каждый такой зафиксированный факт. По итогам проверки налоговиков, 508 субъектов бизнеса были призваны к ответственности, 429 – получили предупреждения, 79 предпринимателей получили штрафы. Чтобы узнать, насколько правомерны действия сотрудников департамента госдоходов, мы обратились в прокуратуру. Оттуда получили ответ, что действия налоговиков были незаконными», - сообщил заведующий сектором Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Атырауской области, заместитель директора региональной Палаты предпринимателей Сарсенбай Жолдыбаев.

При проверке надзорного органа всплыл факт. Главный специалист городского управления государственных доходов посредством приложения WIPON CASHBACK лично сообщила о нарушениях предпринимателей 51 раз и за это получила вознаграждение в размере 51 тысячи тенге.

«Проведенная проверка показала, что все действия государственных служащих были незаконными, так как проведенные ими проверки не регистрировались на сайте Генпрокуратуры. Кроме того, в обход действующего моратория на проверки бизнеса, они вызывали их, брали с них объяснительные, что также считается незаконным. До сегодняшнего дня по 19 административным протоколам внесены акты протеста, по решению суда действия сотрудников ДГД признаны незаконными. По остальным 833 протоколам акты протеста сейчас на стадии подготовки. В целом, как показала проверка, сотрудники ДГД использовали программу WIPON CASHBACK, как незаконный способ проверки бизнеса», - проинформировал представитель областной прокуратуры Бердибек Жолан.

Незаконность действий налоговиков подтвердил и старший прокурор управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Мади Тугубаев. По его словам, выявленные факты считаются грубым нарушением прав предпринимателей. В случае, если проверки проводятся без учета в органах статистики, все решения по их итогам подлежат отмене.