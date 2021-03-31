Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий подписали Казахстан и Россия

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Оренбурге в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова была подписана Программа казахстанско-российского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий на 2021-2024 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Подписание документа стало реализацией Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Программа включает в себя такие важные мероприятия, как развитие партнерских отношений и международного сотрудничества, обмен опытом между особо охраняемыми природными территориями для укрепления их потенциала. Так, планируется, что государственные природные заповедники «Маркакольский» (Казахстан) и «Катунский» (Россия) станут сотрудничать в формате заповедников-побратимов.Кроме того, на базе трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» стороны организуют ежегодную полевую школу по теории и практике заповедного дела. Также национальный парк «Алтын-Эмель» подпишет соглашения с рядом российских заповедников.Среди других направлений программы – экологический мониторинг, предполагающий проведение совместных учетов численности мигрирующих видов животных в границах трансграничного резервата «Алтай», разработку и реализацию программы совместных исследований и мониторинга популяций мигрирующих птиц в северной части акватории Каспийского моря.Вместе с тем, двустороннее сотрудничество в масштабах программы также направлено на развитие трансграничного экологического туризма и экологическое просвещение.



