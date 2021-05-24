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Программу сертификации Visit Nur-Sultan презентовали в столице

24 Мая 2021, 20:07
Программу сертификации Visit Nur-Sultan презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накануне в столице ТОО ГЦРИ Astana Invest презентовало новую партнерскую программу Visit Nur-Sultan для участников индустрии туризма, в целях улучшении качества сервиса города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Спикерами мероприятия выступили руководитель ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан» Ерлан Бекмурзаев, Председатель Правления ТОО «ГЦРИ «AstanaInvest» Ержан Балтаев, управляющий директор АО НК«Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, а также представитель Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГИР) Анар Шаймуханова.

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Новая программа сертификации Visit Nur-Sultan станет единственной программой в Казахстане, объединяющей все сектора туристского рынка от мест проживания, пунктов общественного питания, до транспортных и сервисных компаний.

Среди посетивших встречу были представители международных сетевых отелей The St.Regis Astana, The Ritz-Carlton, Rixos President Astana, Hilton Garden Inn, Sheraton Nur-Sultan, Hilton Astana, Astana Marriot Hotel и многих других отелей столицы. Гостями мероприятия стали и представители Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

По итогам презентации, участники встречи смогли задать интересующие их вопросы и поделиться мнением о предложенных им нововведениях, которые помогут привлечь большее количество туристов в столицу.

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