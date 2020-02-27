Программу развития рыбного хозяйства разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана разработает программу развития рыбного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram, передает МИА «Казинформ».
«Провели сегодня в Атырау под руководством Премьера совещание по развитию рыбного хозяйства. Проинформировал участников об основных показателях отрасли и планах. Ставим цель до 2030г увеличить объемы вылова рыбы с нынешних 45 до 60-65 тыс. т; увеличить производство продукции аквакультуры с 7,4 до 60 тыс. т; нарастить экспорт переработанной рыбной продукции на 60%», - написал М.Мирзагалиев на своей странице в Twitter .
«Для комплексного решения проблемных вопросов в данной отрасли нашим ведомством будет разработана программа развития рыбного хозяйства», - добавил министр.
По его данным, планируется также, что отрасль будет отнесена к приоритетным в стране.
«Ожидаем, что с реализацией комплекса мер в данной отрасли удастся сделать значительный рывок по всем показателям», - резюмировал М.Мирзагалиев.
Напомним, сегодня в рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбного хозяйства в Казахстане.
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