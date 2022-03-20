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Программу развития рыбного хозяйства поручили разработать в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
20 Марта 2022, 04:36
Программу развития рыбного хозяйства поручили разработать в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках двухдневной рабочей поездки в Тупкараганский район аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел выездное совещание посвящённое развитию рыбного хозяйства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания были подняты вопросы получения разрешения на пользование животного мира (лицензия), пограничного пропуска для выхода в открытое море, на круглосуточный лов и ограничений нормативов промыслового рыболовства. В совещании приняли участие представители государственных органов, рыбаки и ветераны отрасли. В ходе совещания Нурлан Ногаев также представил руководителя нового Управления рыбного хозяйства Мангистауской области. Им стал экс-руководитель РГУ «Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Арман Мулдашев.

По итогам обсуждения насущных вопросов отрасли, Нурлан Ногаев дал поручение ответственным лицам разработать программу развития рыбного хозяйства в регионе.

«Для развития отрасли рыбного хозяйства мы открыли новое управление, которое будет заниматься только этим вопросом, его руководитель, имеющий большой опыт работы в этой сфере, уже получил ряд конкретных поручений. Вопрос развития рыбного хозяйства будет находиться на постоянном контроле», - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, ранее актуальные вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Актау.


Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Нурлан Ногаев  
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