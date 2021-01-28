Программу развития районных центров разработают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане разработают программу развития районных центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отметил на заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов, на сегодняшний день необходимо внимательно подойти к вопросу развития районных центров Восточного Казахстана. И подход этот должен осуществляться строго индивидуально. По его словам, не нужно строить в каждом райцентре по бассейну и больнице и отчитываться об успешной реализации программы. Важно внимательно изучить и проанализировать ситуацию, выявить слабые места, промониторить мнение жителей районных центров и прилегающих к ним населенных пунктов.

Пять из девяти райцентров уже входят в программу развития приграничных территорий, по остальным же необходимо разработать четкий план. Очевидно, что именно такой подход позволит в дальнейшем усилить и укрепить не только районные центры, но и районы региона в целом, поскольку реализация комплексных планов будет направлена на улучшение условий жизни и благосостояния населения.