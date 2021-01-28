Программу развития районных центров разработают в ВКО
Как отметил на заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов, на сегодняшний день необходимо внимательно подойти к вопросу развития районных центров Восточного Казахстана. И подход этот должен осуществляться строго индивидуально. По его словам, не нужно строить в каждом райцентре по бассейну и больнице и отчитываться об успешной реализации программы. Важно внимательно изучить и проанализировать ситуацию, выявить слабые места, промониторить мнение жителей районных центров и прилегающих к ним населенных пунктов.
Пять из девяти райцентров уже входят в программу развития приграничных территорий, по остальным же необходимо разработать четкий план. Очевидно, что именно такой подход позволит в дальнейшем усилить и укрепить не только районные центры, но и районы региона в целом, поскольку реализация комплексных планов будет направлена на улучшение условий жизни и благосостояния населения.