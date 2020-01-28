Программу развития национальной платежной системы разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии платежной системы и валютного рынка рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Национального банка. Для достижения поставленных целей, Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Правительством до 1-го октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.
По словам главы Нацбанка, Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.
Он также рассказал, как будет регулироваться валютный рынок. Так, в рамках работы по обеспечению сбалансированного развития валютного рынка и привлечения иностранного капитала в Казахстан, Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка до 1-го июля 2020 года будут внесены предложения по развитию рыночной инфраструктуры хеджирования валютных рисков.
«Это, с одной стороны, позволит перенаправить валютные средства на балансе финансовых организаций на кредитование экономики в национальной валюте. С другой стороны, появится инструмент защиты для иностранных инвесторов от валютных рисков, что, в конечном итоге, будет способствовать доведению объема инвестиций в основной капитал до 30% от ВВП», - проинформировал Е. Досаев.
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