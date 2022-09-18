Программу повышения квалификации исследователей разработают в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании одобрила доклад о результатах мониторинга и анализа национальных программ повышения квалификации исследователей, включая магистрантов и аспирантов, действующих в государствах Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Как отметил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, реализация программы повышения квалификации исследователей предусмотрена Стратегией-2025. На первом этапе комиссия провела анализ действующих национальных программ, на втором этапе планируется представить на рассмотрение органами Союза программы повышения квалификации исследователей посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов.

«Сбалансированное воспроизводство кадров, способных обеспечивать непрерывный процесс накопления, передачи, расширения и использования научных знаний, является необходимым условием инновационного развития, - подчеркнул Сергей Глазьев. – При этом наука и образование играют первостепенную роль для обеспечения государств научными кадрами высшей квалификации».

В ЕАЭС в настоящее время численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составляет свыше 736 тыс. человек, из них непосредственно исследователи – более 388 тыс. человек (53%). Географическое распределение научных кадров характеризуется высокой концентрацией – на долю России приходится 92,2% научных кадров и 80,9% организаций, выполняющих исследования и разработки.

Основными видами обучения в системе повышения квалификации и переподготовки кадров в странах ЕАЭС являются самообразование, участие в семинарах, обучение по месту работы или в учебных заведениях системы повышения квалификации, стажировки и другие. При этом основной формой повышения квалификации для ученых являются курсы, тренинги и семинары по их основной специальности. Повышение квалификации исследователей в ЕАЭС посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах практически не ведется.

«Наиболее эффективной стратегией была бы гармонизация образовательных систем на основе конвергенции лучших элементов образовательных программ, национальных моделей и адаптированных практик», - отметил Сергей Глазьев.

В качестве одного из предложений в докладе приводится инициатива по созданию Евразийского сетевого университета, который мог бы заняться сопровождением научно-технического сотрудничества в ЕАЭС.