Программу поддержки предпринимателей разработали в Карагандинской области

6 Декабря 2022, 09:40

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дополнительную государственную поддержку получат карагандинские предприниматели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Для этого в регионе разработали специальную программу «Кәсіпкер». Взять льготные кредиты на развитие своего дела смогут представители МСБ из моногородов и областного центра.

Прием заявок от предпринимателей начнется во второй половине декабря. На запуск программы выделено 500 млн тенге – половина из них акиматом Карагандинской области, остальные 250 млн тенге – фондом «Даму». В 2023 году планируется довести кредитный портфель до миллиарда тенге.

«Сумма займа на одного предпринимателя составит не более 50 миллионов тенге под 5 % годовых. Срок кредитования – до 5 лет. В случае недостаточного залогового обеспечения фонд «Даму» предоставляет господдержку по инструменту частичного гарантирования кредитов – до 85 % от суммы кредита», – рассказал руководитель управления предпринимательства Нурлан Алимжанов.

Кредитование будет проходить через два банка.

Получить льготный заем смогут предприниматели, работающие в таких приоритетных секторах экономики, как:

- обрабатывающая промышленность;

- транспорт и складирование;

- услуги по проживанию и питанию;

- информация и связь;

- профессиональная, научная и техническая деятельность;

- аренда, прокат, лизинг;

- туроператоры, турагенты и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма;

- образование;

- здравоохранение и социальные услуги;

- спорт, организации отдыха и развлечений;

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров;

- предоставление других индивидуальных услуг.

По словам Нурлана Алимжанова, поддержка бизнесменов в этих сферах позволит расширить местное производство и повысить предпринимательскую активность.