Программу по возвращению тигра в Казахстан представили на конференции в Сингапуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программу по возвращению тигра в Казахстан представили на ежегодной конференции, приуроченной к защите диких кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральноазиатской программы WWF (Всемирный фонд природы).

«Неделя Тигра в Сингапуре 2021» ежегодно собирает экспертов со всего мира, чтобы поднять тему о необходимости срочных действий по сохранению тигров.

Директор Центрально-Азиатской программы WWF, Григорий Мазманянц, рассказал о программе реинтродукции хищника в Казахстане, масштабной работе по восстановлению экосистемы Балхашского региона и резервате «Иле-Балхаш», площадь которого составляет 415 тысяч га.

«Множество видов животных находятся на грани вымирания – это горестная, но далеко не новая информация, о которой нужно стараться постоянно говорить. Не зря тему программы конференции назвали «Время на исходе», потому что, действительно, времени не так-то и много. Но благодаря осознанному отношению миллионов людей к нашей природе, появляется больше надежды и возможности принять меры по восстановлению популяции, - говорит Григорий Мазманянц, Директор Центрально-Азиатской программы WWF. - Мы очень рады, что все чаще поднимается данная тема, так как программа по реинтродукции тигра в Казахстане это большой шаг к сохранению хищника в дикой природе».

Сингапурская группа действий в защиту диких кошек (Singapore Wildcat Action Group - SWAG) проводит «Сингапурскую неделю тигров» (Singapore Tiger Week - STW2021) каждый год. Конференция приурочена к Международному дню тигра - 29 июля, где главной темой этого года стала - «Время на исходе», что говорит о срочном принятии решений. Конференция проходит в онлайн-формате на площадке Zoom в период с 30 июля по 5 августа.

Справка: В сентябре 2017 между WWF (Всемирный фонд природы ) и Правительством Казахстана подписан Меморандум о реализации программы по возвращению тигра. Уже сегодня полным ходом идет восстановление экосистемы Балхашского региона. Территория созданного в 2018 году Иле-Балхашского природного резервата, площадью более 415 тысяч га, включает часть дельты реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на Южном побережье озера Балхаш.