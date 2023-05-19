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Программу по развитию сельских школ разрабатывает Минпросвещения РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 21:21
Программу по развитию сельских школ разрабатывает Минпросвещения РК Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рабочей поездке по Жетысуской области министр просвещения Гани Бейсембаев посетил ряд организаций образования в отдаленных населенных пунктах. В их числе школа с вековой историей «Мамания» в селе Аксу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Из стен школы «Мамания» вышла целая плеяда видных государственных и общественных деятелей Казахстана – классик казахской литературы Ильяс Жансугуров, алашординцы Мухамеджан Тынышпаев и Жумахан Кудерин, просветитель Билял Сулеев, академик Журимбек Сыдыков, писатель Какимжан Казыбаев. В этом году учебному заведению исполнилось 124 года.

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Министр просвещения провел встречу с педагогическим коллективом и остановился на предпринимаемых мерах по развитию сельских школ.

«Школа «Мамания» – одна из первых фундаментальных образовательных школ в Жетысуской области. Это ценное для нас историческое учреждение, которое является ярким примером привития национальных ценностей и культуры в воспитании подрастающего поколения. Глава государства уделяет особое внимание развитию уровня образования в селах. Принимается ряд мер по развитию сельских школ, оснащению современным учебным оборудованием и повышению компетенций сельских педагогов», – сказал Гани Бейсембаев.

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На днях прошла образовательная конференция «Білімді ұрпақ — білімді ел», где были представлены проекты по развитию и оснащению материально-технической базой 63 сельских опорных школ в 17 регионах страны по программе «Развитие потенциала опорных школ в селькой местности» фонда «Қазақстан халқына». В общей сложности запланировано охватить 191 школу в 27 моногородах и 164 районах. Для этих целей будет направлено более 15 млрд тенге.

Также во время встреч с педагогами Аксуского, Сарканского, Алакольского районов министр просвещения акцентировал внимание на том, что в будущем сельские школы должны стать драйвером развития казахстанского образования. Важным шагом в этом направлении станет новая программа по развитию сельских школ.

Кроме того, министерстом разрабатывается план по проведению Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для сельских школьников. В школе «Мамания» в селе Аксу Жетысуской области обучаются 247 детей. Она расположена в 150 километрах от областного центра.


Образование   Регионы   Жетысуская область  
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