Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области управление криминальной полиции разработало программу по противодействию киберпреступности, в том числе телефонным и интернет-мошенничествам, на 2023-2025 годы. Об этом на брифинге сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Подчернин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации В.Подчернина, в рамках реализации программы в управлении полиции Петропавловска разработали пилотный проект «Киберпол», в который вошли сотрудники следствия и криминальной полиции. Цель его - оперативное взаимодействие правоохранительных органов с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями, блокирование счетов, на которые перечислены денежные средства потерпевших лиц, и повышение финансовой грамотности населения.

«Основными пострадавшими от рук мошенников становятся уязвимые слои населения: лица предпенсионного и пенсионного возраста, с невысокой финансовой грамотностью. Важную роль в борьбе киберпреступлениями играет повышение осведомленности наших граждан о схемах аферистов», - сказал В.Подчернин.

С начала года в регионе зарегистрировали 259 фактов интернет-мошенничеств. По словам В.Подчернина, за счет информационно-разъяснительной работы за год удалось снизить их количество почти на 25%.