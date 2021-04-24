Программу по посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря​​ примут в Казахстане

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с фитолесомелиоративными работами на высохшем дне Аральского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Площадь высушенного дна Аральского моря составляет 4,5 млн га, в том числе на территории Казахстана - 2,2 млн га, Узбекистана - 2,3 млн га. Ежегодно со дна моря выносится до 100 млн тонн солей и пыли, которые разносятся на тысячи километров. Один саксаул позволяет остановить четыре тонны оползневого песка.

«Вопросы экологии, особенно в зоне экологической катастрофы в Приаралье, находятся на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Наиболее экологически приемлемой и безопасной мерой по стабилизации рыхлой солевой поверхности и подвижных песков является облесение высушенного дна растениями-аборигенами. Поэтому, начиная с 2008 года, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также помощи Всемирного банка, Глобального экологического фонда на высохшем дне Аральского моря высажен саксаул на площади более 195 тысяч га. Аналогичную работу на своей территории проводит и Узбекистан», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова обозначила важность борьбы с последствиями экологических катастроф в регионе.

«Все мы знаем, что «Аральский кризис» - одна из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, под воздействием которой оказалось около 35 млн человек, проживающих в бассейне моря. Проблема исчезающего Аральского моря представляет опасность не только для нашего региона, но и для всего мира. В целях улучшения экологической обстановки на высушенном дне моря за последние 29 лет на казахстанской части посажены 195 тысяч га саженцев саксаула и других галафитных (приспособленных к полупустынной местности) растений. Сейчас эти посевы растут в естественных условиях», - подчеркнула аким области.

Кроме того, министр сказал и о стартовавшем в текущем году региональном проекте «Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья», направленном на содействие экологически устойчивому развитию Приаралья. Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Проект реализуется до 2024 года в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана, а также в Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана.

«Для увеличения темпов облесения высохшего дна Арала на территории Казахстана, в рамках поручения Президента по посадке двух млрд деревьев, мы запланировали до 2025 года посадить саксаул на площади 213 тысяч га. Сегодня мы ознакомились с ходом выполняемых лесомелиоративных работ, сейчас на площади одной тысячи га высажено 1,8 млн -саженцев саксаула. Посадка будет продолжена осенью. Темпы будем наращивать», - озвучил Магзум Мирзагалиев.

В ходе поездки в Аральский район Магзум Мирзагалиев также провел совещание с участием местных жителей, ученых, где были обсуждены проблемные вопросы экологии в регионе. Ученые, у свою очередь, выразили готовность оказать содействие в решении актуальных вопросов, в том числе по Аралу.

«В ближайшее время будет принята специальная программа по посадке саксаула на дне Аральского моря. В рамках этой работы с соседним Узбекистаном будут продолжены мероприятия по обмену опытом. Будет организована совместная экспедиция с учеными», - сказал Магзум Мирзагалиев.