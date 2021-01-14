Программу по поддержке и развитию предпринимательства презентовали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Охватить 2 тысячи бизнесменов мерами государственной поддержки, открыть 1 тысячу новых субъектов предпринимательства и увеличить долю безналичных платежей на 10% планируют в регионе через реализацию новой программы в 2021 году. Концепцию «Business Ertis», включающую в себя 36 проектов и 588 подпроектов, презентовали в областном акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Как сообщил руководитель управления предпринимательства и торговли Айбек Турсынгалиев, в основу программы лег детальный анализ бизнес-климата в области. Широкомасштабную диверсифицированную программу разрабатывали вместе с самими предпринимателями и представителями институтов развития. Ее разделили на пять блоков: «Business Birge», «Business Social», «Business Eco», «Business Innovation» и «Business Invest». В их реализации будут задействованы 12 кураторов от бизнес-сообщества, более 1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 11 неправительственных организаций, акиматы городов и районов области, 15 отраслевых и территориальных управлений, 20 институтов развития и нацкомпаний, а также 48 вузов и колледжей.

«Если говорить о направлении «Business Birge», то его фундаментальной задачей является решение 300 индивидуальных и 30 системных проблемных вопросов, с которыми сталкиваются наши бизнесмены, - отметил Айбек Турсынгалиев. - Как показал проведенный анализ, предприниматели зачастую не осведомлены обо всех действующих мерах государственной поддержки бизнеса, которых в стране насчитывается более 90. Всю эту информацию мы предоставим бизнес-сообществу в ближайшее время».

В рамках проекта «Business Social» планируется создать 100 рабочих мест для людей с особыми потребностями. Жители Павлодарской области, имеющие инвалидность, также при желании смогут открыть свое дело. По направлению «Business Eco» в регионе намерены активизировать сбор и сортировку твердо-бытовых отходов, сбор и утилизацию автомобильных шин и начать благоустройство мест отдыха с помощью государственно-частного партнерства.

Блок «Business Innovation» в том числе предусматривает создание специальной информационно-аналитической системы, которая позволит давать рекомендации бизнесменам по эффективному запуску предприятий.

«Даже те предприниматели, которые уже готовы развивать свое дело, не всегда имеют понимание, куда вкладывать деньги, - отметил Айбек Турсынгалиев. - Система будет представлять собой карту, на которой будут отражены действующие субъекты малого и среднего бизнеса. К примеру, бизнесмен решил открыть парикмахерскую в Павлодаре по улице Естая, 93. Благодаря предлагаемой системе мы сможем выяснить, сколько парикмахерских действует в этом микрорайоне, есть ли в ней потребность, и как скоро окупится проект, то есть просчитать успешность финансовой модели. Таким образом мы смогли бы давать четкое направление каждому нашему предпринимателю».

По направлению «Business Invest» предлагается построить готовые производственные помещения на территории специальной экономической зоны «Павлодар». Благодаря этому инвесторы будут экономить время и деньги, которые они затратили бы на строительство. Кроме того, бизнесмены смогут в любой момент уйти с площадки с минимальными потерями или выкупить часть помещений в случае успешности проекта.

Резюмируя презентацию, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил, что необходима правильная реализация программы. К ней должны подключиться все заинтересованные государственные органы и институты развития.

«Мы должны понимать роль каждого ответственного человека в этом проекте, - сказал глава региона. - Необходимо делать упор на сервис. Мы должны знать, насколько эффективно работает программа и охватываем ли предпринимателей, которые нуждаются в поддержке. Конечный результат должен заключаться в том, чтобы бизнесмены, получившие ту или иную помощь, максимально долго оставались в активной фазе».

Проектный офис, который будет работать над программой «Business Ertis», расположится на базе Дома инвесторов.

Проект должен охватить все направления бизнеса и предусматривать конкретные результаты как промежуточные, так и итоговые.