Программу по обучению афганских женщин в Казахстане возобновят

23 Января 2023, 15:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программа по обучению афганских женщин в Казахстане будет возобновлена. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До известных событий мы в рамках программы обучали афганских женщин. После этих событий мы решили проложить эту программу. Достигнута договоренность с афганскими властями и с Европейским союзом, которая финансирует эту программу. В ближайшее время эта программы возобновится», - сказал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году программу обучения афганских девушек в Казахстане и Узбекистане запустили в Брюсселе.

Европейский союз выделил 2 млн евро для совместного с ООН пилотного проекта, который позволит 50 афганским девушкам получить образование в университетах Казахстана и Узбекистана.