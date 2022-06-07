Программу по «нулевой смертности в армии» намерены разработать в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание, в ходе которого детализировал задачи в связи с началом летнего периода обучения, передает МИТА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В свете возобновления боевой подготовки руководитель оборонного ведомства акцентировал внимание на качественной организации занятий, полноте реализации программ боевой учебы личного состава, задействовании в процессе обучения всех военнослужащих.

Отдельно поднят вопрос безопасности воинской службы. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков остановился на вопросах травматизма и гибели военнослужащих. Он отметил, что такие факты недопустимы в мирное время, и все должностные лица должны принимать необходимые меры по исключению подобных случаев.

При этом подчеркнуто, что воинская служба в целом связана с многочисленными факторами, представляющими опасность. Кроме того, армия является частью общества, и ряд негативных явлений переносится с «гражданки» в ряды Вооруженных сил. В этой связи поручено создать рабочую группу, которая должна будет провести всесторонний анализ причин гибели и травматизма личного состава, выработать комплекс мер по «нулевой смертности в армии».

К разработке программы необходимо привлечь как должностных лиц Министерства обороны, так и представителей общественности, ветеранских организаций, медицинских учреждений и психологов. Основным целевым индикатором реализации данной программы должно стать полное искоренение фактов гибели в Вооруженных силах.

Ранее сообщалось , что сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области. Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. 22 апреля 2022 года в Военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. 18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области.







