РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Программу по «нулевой смертности в армии» намерены разработать в Минобороны РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание, в ходе которого детализировал задачи в связи с началом летнего периода обучения, передает МИТА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В свете возобновления боевой подготовки руководитель оборонного ведомства акцентировал внимание на качественной организации занятий, полноте реализации программ боевой учебы личного состава, задействовании в процессе обучения всех военнослужащих.

    Отдельно поднят вопрос безопасности воинской службы. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков остановился на вопросах травматизма и гибели военнослужащих. Он отметил, что такие факты недопустимы в мирное время, и все должностные лица должны принимать необходимые меры по исключению подобных случаев.

    При этом подчеркнуто, что воинская служба в целом связана с многочисленными факторами, представляющими опасность. Кроме того, армия является частью общества, и ряд негативных явлений переносится с «гражданки» в ряды Вооруженных сил. В этой связи поручено создать рабочую группу, которая должна будет провести всесторонний анализ причин гибели и травматизма личного состава, выработать комплекс мер по «нулевой смертности в армии».

    К разработке программы необходимо привлечь как должностных лиц Министерства обороны, так и представителей общественности, ветеранских организаций, медицинских учреждений и психологов. Основным целевым индикатором реализации данной программы должно стать полное искоренение фактов гибели в Вооруженных силах.

    Ранее сообщалось, что сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области. Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. 22 апреля 2022 года в Военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. 18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области.




    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!