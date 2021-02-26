Программу оснащения родильных домов реализуют в ВКО в 2021 году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в 2021 году реализуют программу оснащения родильных домов. Особенно это касается родильных отделений в сельской местности. Повышение квалификации специалистов и оснащение медучреждений высококлассной техникой позволит даже на сельском уровне выхаживать новорождённых весом в 1500 граммов. Как отметил во время отчёта перед населением аким области Даниал Ахметов, в нынешнем году все усилия в сфере здравоохранения будут направлены на развитие перинатальной системы, передает МИА «Казинформ».

«Материнство и детство - это наше «узкое место», поэтому не может не вызывать беспокойство, - сказал глава региона. - Мы направим в эту сферу 3,3 миллиарда тенге на закуп оборудования. Для повышения качества медицинской помощи женщинам и новорожденным запланирован перевод служб родовспоможения на первый уровень для трёх сельских медорганизаций - в сёлах Таскескен, Маркаколь и Таврия», - заявил Даниал Ахметов.

По его словам, на второй уровень перейдут девять районных и две межрайонных больницы - это означает, что там будет возможность принимать более сложные роды.

«Новое оборудование, соответствующее всем международным стандартам, будет поставлено в перинатальный центр Семея и Центр матери и ребёнка Усть-Каменогорска. Вкупе с повышением квалификации врачей и медперсонала это даст возможность выхаживает детей рождённых весом 500 граммов», - сообщил глава региона.