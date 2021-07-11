Программу «Наследие Великой степи» представил театр «Астана Балет» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 7 и 8 июля с успехом состоялись гастроли театра «Астана Балет» в городе Кокшетау. На сцене Дворца Культуры «Кокшетау» столичный коллектив представил восхитительную программу: национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» и неоклассический балет «A Fuego Lento». Выступление артистов сопровождалось несмолкаемыми овациями и возгласами «браво», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Театр – это живой обмен энергией между артистами и зрителями, ведь главная цель искусства - быть понятым и услышанным. Стоит отметить, что гастроли прошли на высшем уровне: кокшетауская публика с восторгом приняла спектакли, долго не отпуская аплодисментами», - отметил директор театра Александр Совостьянов.

Визитная карточка театра «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации балетмейстеров Айгуль Тати, Мукарам Авахри, Анвары Садыковой – это лучшие образцы современного и национального хореографического искусства Казахстана. Завораживающая музыка и неповторимые художественные образы навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру. В каждом движении – грация, изящество, многогранность, величественность.

По словам главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри, программа «Наследие Великой степи» является обязательной частью гастрольной программы, как в Казахстане, так и за рубежом, где она воспринимается с большим воодушевлением. Это - некий синтез современной и неоклассической хореографии с казахским фольклором.

Во втором отделении был показан балет «A Fuego Lento» (Медленный огонь) в постановке бразильского хореографа Рикардо Амаранте. В костюмах - разумный минимализм, в эмоциях – предельная откровенность, но самое главное - техническое мастерство артистов. Всю гамму чувств и эмоций артисты балета смогли донести до зрителей, открыв перед ними новые образы и грани.

Напомним, это не первые гастроли столичного театра в Кокшетау: в 2017 году на сцене Дворца Культуры «Кокшетау» состоялся показ концертной программы - «Астана Балет GALA».

Мероприятие прошло при строгом соблюдении санитарных норм и требований в соответствии с постановлением межведомственной комиссии.