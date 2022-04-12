РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:01, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Программу льготного автокредитования в Казахстане запустят в конце апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программу льготного автокредитования в Казахстане запускают в конце апреля. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается автокредитования, сегодня на заседании было принято решение. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально. Теперь наши коллеги приступят к работе», - сказал Каирбек Ускенбаев журналистам после заседания Правительства.

    В Мининдустрии определили условия льготного автокредитования.

    Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит около 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

    Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

    ставка вознаграждения - 4%; сумма кредитования - не более 10 млн тенге; срок финансирования - не более 7 лет; первоначальный взнос - от 0%; стоимость транспортного средства - не более 15 млн тенге.

    Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Транспорт Главная МИИР РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!