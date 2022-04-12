Программу льготного автокредитования в Казахстане запустят в конце апреля
«Что касается автокредитования, сегодня на заседании было принято решение. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально. Теперь наши коллеги приступят к работе», - сказал Каирбек Ускенбаев журналистам после заседания Правительства.
В Мининдустрии определили условия льготного автокредитования.
Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит около 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.
Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
ставка вознаграждения - 4%; сумма кредитования - не более 10 млн тенге; срок финансирования - не более 7 лет; первоначальный взнос - от 0%; стоимость транспортного средства - не более 15 млн тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.