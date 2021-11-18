Программу «Елорда жастары» презентовали на Совете по делам молодежи в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось расширенное заседание Совета по делам молодежи при акимате города «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии», на котором была презентована программа «Elorda Jastary». Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В работе заседания приняли участие члены Совета и молодежные лидеры. В рамках встречи выступили молодые люди, достигшие высот в своей деятельности.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель акима столицы Асхат Оралов, который рассказал об основных задачах Совета.

«Работа Совета заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики, анализе ее эффективности, разработке предложений по реализации приоритетов, обсуждении вопросов, связанных с реализацией государственной молодежной политики. Руководство страны уделяет огромное внимание развитию и активному вовлечению молодежи в общественные процессы. По поручению Елбасы и Главы государства разрабатываются и реализуются госпрограммы, проекты, направленные на всестороннюю поддержку и помощь молодым людям, в частности, связанную с жильем, трудоустройством, развитием бизнеса и т.д. Задача сегодняшнего заседания – определить наиболее актуальные вопросы столичной молодежи, обсудить и найти конструктивное решение по каждому из них», - сказал он.

Во время заседания руководитель столичного Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров рассказал о программе поддержки столичной молодежи «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы.

«В текущем году в сфере реализации государственной молодежной политики в столице проведена масштабная работа. Особенно стоит отметить разработанные по поручению акима столицы и внедрённые Программы поддержки молодежи «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы и льготную программу жилищного кредитования молодых специалистов «Elorda Zhastary совместно с АО «Отбасы банк». Немаловажным считаем работу по реализации Дорожной карты развития волонтёрства на 2021-2023 годы и Концепции модернизации дворовых клубов до 2023 года», - отметил Кайрат Камбаров.

По его информации, в рамках программы определены 6 основных направлений реализации, 33 целевых показателя и 69 мероприятий, нацеленных на охват поддержкой всей столичной молодежи.

Основными направлениями программы являются: качественное и доступное образование, профориентация и трудоустройство, здоровье и социализация молодежи, развитие массового спорта, обеспечение жильем и поддержка молодых семей, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках программы будет увеличена заработная плата бойцов молодежных отрядов. Также планируется увеличить охват детей, занимающихся в столичных ДЮСШ, повысить доступность спортивных объектов для массового занятия спортом. В ближайшие два года в планах увеличить количество имеющихся в городе дворовых клубов еще на 20 объектов.

«В городе на базе МРЦ «Астана жастары» функционирует Городской штаб волонтеров в функцию которого входит реализация Дорожной карты развития волонтёрства на 2021-2023 годы. Для деятельности штаба к сотрудничеству приглашены свыше 15 волонтерских организаций и 20 инициативных групп, 8 НПО, более 5 меценатов, свыше 2 000 постоянных волонтеров. Совместно с волонтерскими организациями, МРЦ «Астана жастары» проведены 530 акций в рамках «BizBirgemiz», «Қауіпсіз қала», «Адреса заботы», «Ардагерлерді ардақтайық», «Taza Alem», - рассказал руководитель профильного управления.

Кроме того, к 30-летию Независимости страны во всех районах города заработают Центры обслуживания молодежи. Пока что таковой функционирует в районе Сарыарка, около железнодорожного вокзала.

Со слов, спикера, в районе Алматы ЦОМ расположится по улице Сатпаева, районе Байконыр – на базаре «Биг Шанхай», районе Есиль – в ТД «Базар».

Кроме того, в следующие годы продолжится выделение жилья и ипотечных кредитов по программам «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» и льготного кредитования молодых специалистов «Elorda Zhastary».

Во время заседания также выступили активные представители столичной молодежи.

Султан Аллабергенов является директором благотворительного фонда «Көбелек балалар». Его организация занимается оказанием поддержки и помощи детям с диагнозом буллезный эпидермолиз, в народе их называют «детьми-бабочками».

«Это генетическое заболевание, и оно неизлечимо, к сожалению. Зарегистрированных 105 человек с таким диагнозом, из них 80% - дети. Им необходимо обеспечение материалами для перевязок, и другой помощью для улучшения качества их жизни. Мы занимаемся стандартизацией этих процессов, добились от государства обеспечения самым необходимым – специализированными бинтами, которые не вырывают кожу и не травмируют ее. Также у них еще ряд проблем, некоторые из них не могут питаться так, как мы. Им нужно специализированное питание. Мы запустили проект по проведению операций нашим пациентам. У нас нет спонсорства. Мы привлекаем друзей, вкладываем свои силы в то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам таких пациентов. Мы добиваемся спонсирования на лекарства, медсредства. Государство и общественность должны работать совместно. Общественность тоже должна прислушиваться и вовлекаться. Я пришел на встречу поделиться опытом и зарядить молодежь», - отметил он.

В завершение встречи Асхат Оралов вручил благодарственные письма активным молодым людям, которые вносят большой вклад в развитие столицы и решение вопросов молодежи.

Стоит отметить, мероприятие проводилось при строгом соблюдении всех саннорм и требований карантина.