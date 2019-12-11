Программу экспортной акселерации запустят для казахстанских предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахстанских предприятий будет работать программа экспортной акселерации. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством торговли и интеграции планируется ввести новую программу экспортной акселерации. То есть, мы берем бренд внутри страны и выращиваем его до крупного игрока. Программа будет действовать со следующего года. В рамках экспортной акселерации наша дочерняя компания «Kaztrade» ведет отбор предприятий», - сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы в ходе первого съезда легкой промышленности, проходящего в Нур-Султане.

Он также отметил, что на сегодня 17% продаж в ритейле казахстанской легкой промышленности приходится на онлайн-рынок.

Вместе с тем, он напомнил, что в этом году Минторговли совместно с НПП «Атамекен» запустили программу поддержки «Школы интернет-экспортера».

«В этом году 50 компаниям легкой промышленности мы поможем сделать свои павильоны в рамках сайта Alibaba. Это означает, что китайские потребители могут получить доступ к нашей продукции. В следующем году еще 50 компаний воспользуются данным инструментом. В целом, сегодня около 12 млрд долларов контрафактной продукции в странах ЕАЭС препятствует развитию легкой промышленности. Мы боремся. Как вы знаете, существуют около 300 национальных стандартов легкой промышленности. В свою очередь мы улучшаем стандарты», - подчеркнул вице-министр.