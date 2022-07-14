14 Июля 2022 14:12

Программу «Экономика простых вещей» планируют продлить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по продлению программы «Экономика простых вещей» сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в рамках программы «Экономика простых вещей» просубсидировано более 1 100 проектов на сумму почти 1 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, за последние 3 года участники программы увеличили выпуск продукции в среднем на 33%, сохранили и создали 67 тыс. рабочих мест, увеличили уплату налогов на 80%.

«С учетом эффективности этой программы считаем целесообразным продлить ее до конца 2023 года», - заключил Премьер.

Фото: primeminister.kz