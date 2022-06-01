1 Июня 2022 12:53

Программу ЭКО «Аңсаған сәби» продлят до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью программы «Аңсаған сәби» в 1 307 семьях родились 1 560 детей. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выражая обеспокоенность по поводу 20% развода семейных пар из-за бесплодия, семейно-демографической ситуации, поручил реализовать специальную программу «Аңсаған сәби». В прошлом году по этой программе 7 000 женщин получили доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. В результате более 3 000 женщин были поставлены на учет по беременности. В 1307 семьях родились 1 560 долгожданных детей. Эта программа будет продолжена в рамках национального проекта «Здоровая нация» до 2025 года», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Ранее глава Минздрава сообщила, что в структуре пороков развития у новорожденных первое место занимают пороки развития органов и систем - 96,3%.

По словам министра, на сегодня охват беременных пренатальным скринингом на выявление пороков развития органов и систем составляет 85,4%, в этом году будет 100% охват. Охват биохимическим скринингом на выявление хромосомных заболеваний - 78%, в этом году планируется увеличить.