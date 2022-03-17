Программу для приобретения авто по льготному кредитованию разрабатывает МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов из средств АО «Жасыл Даму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и 30 млрд тенге для обновления автобусов в регионах Казахстана.

Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находится на стадии согласования в государственных органах. До конца апреля планируется завершить все процедуры.

Например, для населения условия приобретения от 0% первоначального взноса, срок кредита до 7 лет, максимальная сумма займа для покупателя за 1 единицу легкового автотранспорта не более 10 000 000 тенге.

Напомним, 23 февраля первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%. Также он назвал новые условия льготного автокредитования: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, срок – 7 лет.

Позже генеральный директор «Astana Motors» Бекнур Несипбаев заявил, что в этом году ориентировочно до 15-17 тысяч казахстанцев смогут купить машины по льготному автокредитованию.