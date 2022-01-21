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Программу «Болашак» мы переориентируем – Касым-Жомарт Токаев

21 Января 2022 14:11
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Программу «Болашак» мы переориентируем – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым «переформатировать» образование в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров и прочее. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу «Болашак» мы переориентируем. Будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы», - сказал Глава государства на встрече с крупнейшими бизнесменами Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил о своем поручении открыть в стране пять филиалов авторитетных зарубежных вузов с техническим уклоном.

«Молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Правительству следует детально проработать все эти вопросы. Если каждая финансовая промышленная группа поставит современный завод, обучить от 1000 простых ребят из аулов, пригородов, крупных городов, даст им возможность хорошо и честно зарабатывать, это уже серьезная гарантия социальной стабильности. В этом должна заключаться одна из ответственностей бизнеса. У вас для этого есть все - капитал, опыт, команда управленцев, четкое видение рынка», - заключил К. Токаев.

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#Президент Казахстана   #Образование   #Болашак  
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Автор:

Анеля Касымова

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