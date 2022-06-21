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    19:25, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Программу Art Sport возобновят в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4,5 млрд тенге выделят для дальнейшей реализации программы Art Sport в Алматы до 1 сентября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня по поручению Главы государства в Алматы более 44 тыс. детей занимаются в 594 спортивных секциях на бесплатной основе. 56 тыс. детей посещают 1 179 творческих кружков.

    «Данная инициатива получила положительную оценку алматинцев. Идет «вал обращений», что стало причиной появления кредиторской задолженности на сумму 2,6 млрд тенге. (1,7 млрд тенге - спорт, 900 млн тенге - культура). В целях исполнения поручения Президента РК мы предусмотрели дополнительные 4,5 млрд тенге, из которых 3 млрд тенге - на спортивные секции и 1,5 млрд тенге - на творческие кружки», - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата.

    По его словам, в самой программе Artsportedu.kz имеются проблемы с верификацией данных детей, поставщиков, полным отсутствием интеграции с базами данных госорганов.

    «Премьер-Министр Республики Казахстан недавно дал поручение Министерствам культуры и спорта и просвещения выработать новые правила предоставления госзаказа для детей, устранив существующие недостатки. С учетом летних школьных каникул до 1 сентября этого года город Алматы выполнит все взятые на себя обязательства», - заявил аким города.


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