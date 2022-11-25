Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане

25 Ноября 2022, 14:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев сообщил, что в Казахстане планируется продолжить ипотечную программу «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжение программы «7-20-25», но полноценную информацию, думаю, лучше узнать у Нацбанка», - прокомментировал Еркебулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.

Ранее депутат Сената Даурен Адильбеков заявил, что на сегодня ипотечная программа теряет свою актуальность.

«Определенной популярностью у казахстанцев пользуется программа «7-20-25». Однако сегодня, по мнению экспертов, приемлемые условия программы теряют актуальность. Основным ограничением «7-20-25» является низкий лимит стоимости жилья и ориентация только на первичный рынок. Приобрести по этой программе объекты на вторичном рынке нельзя, что значительно ограничивает выбор», - сказал сенатор.

В октябре министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщал, что в Казахстане планируют презентовать новую ипотечную программу, которая станет альтернативой «7-20-25».