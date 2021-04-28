Программист стал жертвой киберпреступников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске жертвой интернет-мошенников стал мужчина, работающий программистом в учебном заведении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенник отправил горожанину фишинговую ссылку. Бдительность же программиста усыпил словами, что ему не нужно диктовать никаких данных. Их просто нужно ввести на сайте.

«Мужчина пытался купить через Интернет материнскую плату к компьютеру и заинтересовался одним из объявлений. Несмотря на профессиональные навыки, он настолько доверился «продавцу», что установил по его подсказке программу, которая якобы должна была упростить перевод денег. Открыв её и выполнив инструкции собеседника, горожанин предоставил полный доступ к своему компьютеру. Введённые им банковские реквизиты тотчас стали известны преступнику, который списал с карты потерпевшего 78 тысяч тенге», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские с сожалением констатируют, что не все североказахстанцы всерьез воспринимают предупреждения о мошеннических уловках. В результате - теряют собственные средства.