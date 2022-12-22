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Программировать свое будущее научат экибастузских школьников

22 Декабря 2022, 22:29
Программировать свое будущее научат экибастузских школьников

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В экибастузском образовательно-досуговом комплексе «Кайнар» презентовали новый социальный проект «I-Ybray: программируй свое будущее». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Детей обучат программировать, развивать цифровые компетенции, а также оснастят организации образования современной компьютерной техникой.

«В сентябре открыли компьютерный класс. Дети обучаются по годовой программе «Python» и краткосрочной двухмесячной программе «Игра», – рассказала руководитель студии Алтынай Хайлямова.

По программам обучаются 30 воспитанников студии программирования. Пройдя обучение на курсах по программированию Python, дети от 14 до 16 лет смогут начать работать в позиции Junior в IT-компаниях, делать сайты или приложения под заказ.


Фото отдела образования Экибастуза


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