Программы для борьбы с мошенничеством предложили создать участникам хакатона в Павлодаре

На хакатон «Innovation» в Павлодар приехали участники из 17 регионов страны, а также городов республиканского значения Казахстана. Всего 27 команд. Отмечается, что состязание уже проводят второй год подряд, а на этот раз приурочили к Году рабочих профессий.

Сегодня состоялось торжественное открытие, в котором приняла участие заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова. После всем командам выдали техническое задание.

Фото: Хакатон

— Цель хакатона — это развитие среди молодежи IT-направления, навыков программирования и обмен опытом. Сегодня было дано техническое задание хакатона и в течении суток участники должны разработать свой проект и после защитить его. Техническое задание разработано совместно с жюри. Это актуальные вопросы цифровизации, кибербезопасности, борьба с мошенничеством, программы для поиска новых рабочих мест для молодых специалистов, различные социальные платформы для молодежи, — рассказал руководитель центра информационных технологий управления образования Павлодарской области Елнар Утюбаев.

На выполнение задания участникам даются сутки. За это время студенты, выпускники колледжей должны создать уникальное приложение, разработать программу по одной из выбранных тем. После презентовать свой проект жюри, в которое входят предствители Министерства Просвещения, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, международного технопарка «Астана Хаб», высших учебных заведений и IT-компаний.

Фото: Хакатон

— Хакатон — это только начальный этап. Здесь они только соревнуются в мастерстве программирования, в скорости. За короткий срок они должны решить какую-то определенную техническую задачу. А дальше они могут развивать эти проекты и потом участвовать в различных стартап-проектах, выиграть грант или получить кредит для развития малого бизнеса, — добавил Елнар Утюбаев.

Призовой фонд хакатона составил 3,5 млн тенге, за который и борются 27 команд.

Напомним, ранее в Павлодаре на республиканский конкурс собрались лучшие педагоги страны, преподающие инженерные специальности.