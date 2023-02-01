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Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков

1 Февраля 2023, 21:00
Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о том, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к немедленному росту тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа будет работать следующим образом: будут определены необходимые потребности и районы размещения таких станций. С инвесторами будут проведены переговоры, и чтобы это не сказалось немедленно на тарифах потребителей, эти деньги с рынка будут размещаться инвестором, который построит новые станции только после ввода этих станций в эксплуатацию. На это требуется порядка двух-трех, а в отдельных случаях - четырех лет. Поэтому начало этой программы не приводит к немедленному и значительному росту тарифов для потребителей», - сказал Болат Акчулаков в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что в Казахстане разрабатывают программу «Тариф в обмен на инвестиции» в электроэнергетической отрасли.


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