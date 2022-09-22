22 Сентября 2022, 12:23

Программа «Сұхбат» выйдет в эфир на телеканале «Jibek Joly»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на телеканале «Jibek Joly» выйдет в эфир программа «Сұхбат» с Ляйлой Султанкызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сұхбат» – авторская программа Ляйлы Султанкызы, которая выходит по четвергам на канале «Jibek Joly». В программе проводятся беседы с должностными лицами, общественными деятелями, мастерами искусств.

Цель программы – показать известных людей с другого ракурса, рассказать об изменениях в их жизни. Поговорить о рисках на жизненном пути этих людей, их смелых шагах и их сожалениях, узнать их личную позицию в отношении важных событий общественной жизни. Съемочная площадка организуется в соответствии с каждым персонажем программы. Гости программы рассказывают о своих успехах, о своем прошлом и настоящем, делятся мыслями о современности и обществе. В конце эфира гостю задается 5 вопросов. Вопросы неожиданные, интересные и важные для каждого гостя.































Кадры из видео