Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Программа «Сұхбат» выйдет в эфир на телеканале «Jibek Joly»
22 Сентября 2022, 12:23

Программа «Сұхбат» выйдет в эфир на телеканале «Jibek Joly»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на телеканале «Jibek Joly» выйдет в эфир программа «Сұхбат» с Ляйлой Султанкызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сұхбат» – авторская программа Ляйлы Султанкызы, которая выходит по четвергам на канале «Jibek Joly». В программе проводятся беседы с должностными лицами, общественными деятелями, мастерами искусств.

Цель программы – показать известных людей с другого ракурса, рассказать об изменениях в их жизни. Поговорить о рисках на жизненном пути этих людей, их смелых шагах и их сожалениях, узнать их личную позицию в отношении важных событий общественной жизни. Съемочная площадка организуется в соответствии с каждым персонажем программы. Гости программы рассказывают о своих успехах, о своем прошлом и настоящем, делятся мыслями о современности и обществе. В конце эфира гостю задается 5 вопросов. Вопросы неожиданные, интересные и важные для каждого гостя.






Кадры из видео




Новости по теме
Президент Казахстана наградил грамотой СНГ главу МТРК «Мир»
Проверять на достоверность всю поступающую информацию призвал Дархан Кыдырали
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 октября
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив